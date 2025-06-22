Polis Ekipleri YKS Adaylarına Yardım Etti

Polis Ekipleri YKS Adaylarına Yardım Etti
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Bolu ve Karabük'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalma riski yaşayan öğrenciler, trafik ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine zamanında ulaştı. Öğrenciler, kimlik veya sınav belgelerini unutma gibi nedenlerle geç kalma tehlikesi yaşarken, emniyet teşkilatı devreye girdi.

Bolu ve Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalma riski yaşayan öğrencilerin yardımına trafik ekipleri yetişti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde sınava girecek bazı öğrenciler, kimliklerini veya sınav giriş belgelerini unutma, araç arızası gibi sebeplerle geç kalma riski yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, zamanla yarışan öğrencileri motosiklet ve ekip araçlarıyla sınav merkezine ulaştırdı.

Sınava zamanında girebilen öğrenciler ile aileleri, ekiplerin hassasiyeti dolayısıyla teşekkür etti.

Karabük

Karabük'te de sınava çeşitli nedenlerden dolayı geç kalma ihtimali yaşayan öğrencilere emniyet teşkilatı yardımcı oldu.

Karabük Üniversitesi'ndeki fakülte binalarına aileleriyle gelen adaylar, güvenlik kontrolünün ardından salona alındı.

Bazı adaylar sınav yerlerine koşarak gelirken, geç kalma riski yaşayan bir öğrenci ise polis ekiplerinin yardımıyla sınava yetişti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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