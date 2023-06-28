Polis ekipleri sürücülere şeker dağıttı

Kurban Bayramı dolayısıyla sürücülerin güvenli ulaşımları için tedbirlerini sürdüren polis ekipleri, uygulama noktalarında durdurdukları sürücülere şeker dağıttı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarını en alt seviyeye çekmek için çalışmalarını sürdürüyor. Marmaris girişinde yol kontrol uygulaması yapan ekipler, sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, şeker, çikolata, kolonya ikram etti, bilgilendirme broşürü dağıttı. Polis ekipleri, emniyet kemeri takılması ve trafik kurallarına uyulması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Sürücüler de şekerli karşılama için ekiplere teşekkür etti.