Polis Ekipleri, Sınava Geç Kalan Öğrencileri Kurtardı

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Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan öğrenciler, polis ekiplerinin desteği ile zamanında okullarına ulaştı. Motosikletli ekipler, çeşitli sorunlarla karşılaşan adaylara yardımcı oldu.

Sınava geç kalan öğrencileri polis ekipleri yetiştirdi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Temel Yeterlilik Sınavı'na geç kalan öğrenciler polis ekipleri tarafından okullarına yetiştirildi.

Çanakkale'de, YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne geç kalan adayların yardımına polisler koştu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite adaylarına yardımcı olmak için il genelinde önlem aldı. Motosikletli ekipler, yeni kimlik çıkarılma, yanlış okul, evrak eksikliği ve kimliği evde unutan öğrencileri sınava girecekleri okullara yetiştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Güncel
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