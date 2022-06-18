Polis ekipleri, öğrencileri sınavlarına yetiştirebilmek için zamanla yarıştıÖğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti - Polis ekipleri, öğrencileri sınavlarına yetiştirebilmek için zamanla yarıştı Öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti Kastamonu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için okullarına gitmeye çalışan öğrencilere Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yardım etti. - Polis ekipleri, öğrencileri sınavlarına yetiştirebilmek için zamanla yarıştı Öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti KASTAMONU - Kastamonu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için okullarına gitmeye çalışan öğrencilere Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yardım etti. Ekipler, öğrencileri sınava yetiştirmek için zamanla yarıştı. Kastamonu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına girmek için okullarına gitmeye çalışan ancak sınava geç kalan öğrencilerin imdadına Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yetişti. Ekipler öğrencileri sınavlarına girecek okullarına kadar yetiştirdi, sınavlarında başarılar diledi. İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

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