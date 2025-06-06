Polis Ekipleri Kurban Bayramı'nda Vatandaşları Unutmadı

Polis Ekipleri Kurban Bayramı'nda Vatandaşları Unutmadı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri, Kurban Bayramı'nda vatandaşların huzurlu geçirmesi için ilave tedbirler aldı. Trafik kontrolleri artırılırken, sürücü ve yolculara bayram kutlaması yapılarak kolonya ve çikolata ikram edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik timleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için ilave tedbirler aldı.

Yol denetim faaliyetleri ile trafik kontrollerini artıran ekipler, ilçedeki kontrol noktalarında durdukları araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak kolonya ve çikolata ikram etti.

Ekipler, kontrollerde vatandaşlara emniyet kemeri kullanımı, aşırı hız ve uykusuz araç kullanmamaları konularında uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
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