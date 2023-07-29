Polis ekipler zehir tacirlerine geçit vermedi: Minibüsteki zuladan paket paket uyuşturucu çıktı

KONYA - Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine karşı yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçtaki zuladan 71 parça halinde paketlenmiş onlarca kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya Polisi gençleri uyuşturucu batağından korumak için zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına karşı mücadeleye devam ediyor. Polis ekiplerinin aralıksız olarak devam ettirdiği uygulamalarda şehir dışından Konya'ya giriş yapmak isteyen ve öncü - artçı şekilde hareket eden iki araç polisin şüphesi üzerine uygulama noktasında durduruldu. Polis ekiplerince otomobil ve minibüs cinsi her iki araçta da didik didik arama yapıldı.

Uyuşturucuyu gizlemek için yapılan gizli bölme polisin dikkatinden kaçmadı

Minibüste yapılan aramalarda polis ekipleri, yolcu koltuğunun vidasının aşınmasından şüphe duyarak önce yolcu koltuğunu yerinden söktü; sonra zehir tacirleri tarafından özenle zulalanmış uyuşturucu paketlerine ulaştı. Zehir tacirlerince defalarca paketlenerek gizli bölmeye yerleştirilen 71 parça halinde paketlenmiş onlarca kilo "Skunk" diye adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi.

33 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli tutuklandı

Narkotik ekiplerince yapılan aramalarda 71 parça halinde paketlenmiş toplam 33 kilo 500 gram skunk maddesi, 60 gram esrar maddesi ve 1 adet pompalı diye tabir edilen tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili minibüs ve otomobilde bulunun toplam 5 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında "Uyuşturucu Madde Kullanmak" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlarından işlem başlatıldı. 5 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.