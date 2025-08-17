Polis Ekip Şefinden Dolandırıcılık Kitabı: 'Nasıl Dolandırıldım?'

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nden Osman Girgin, dolandırıcılık vakalarından yola çıkarak yazdığı 'Nasıl Dolandırıldım?' kitabında, vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinde ekip şefi olarak görev yapan Osman Girgin, meslek hayatında karşılaştığı vakalardan yola çıkarak dolandırıcılık yöntemlerini ve alınabilecek önlemleri kitapta topladı.

Girgin, "Nasıl Dolandırıldım?" adlı kitabında vatandaşların en çok mağduriyet yaşadığı dolandırıcılık türlerini ele alırken, günümüzde giderek artan dijital dolandırıcılıklara da dikkati çekti.

Girgin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, özellikle telefon ve internet üzerinden işlenen suçların, toplumun her kesimini hedef aldığını belirterek, "Amacımız, vatandaşlarımızı bilinçlendirerek bu tür suçlara karşı korumak." dedi.

Elde ettiği tecrübeleri topluma aktarmanın kendisi için bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Girgin, kitabıyla kolluk kuvvetleri ile vatandaş arasındaki işbirliğini de güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Osman Girgin'in kaleme aldığı kitap, kısa süre içinde yayınevinden çıkarak okuyucuyla buluştu.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
