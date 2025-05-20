Polis Ekibi Eymen'in Doğum Gününü Kutladı

Polis Ekibi Eymen'in Doğum Gününü Kutladı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kalp ameliyatı olmaya hazırlanan 7 yaşındaki Eymen Tekeoğlu'nun doğum günü, polis ekipleri tarafından kutlandı. Eymen'in evine giden polisler, sürpriz yaparak pastayla birlikte çeşitli hediyeler verdiler ve onu siren eşliğinde gezdirdiler.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde polis ekibi, rahatsızlığı nedeniyle kalp ameliyatı olmaya hazırlanan Eymen Tekeoğlu'nu (7) evinde ziyaret edip, doğum gününü kutladı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile motosikletli Yunus Timleri, ilerleyen günlerde kalp ameliyatı olmaya hazırlanan Eymen Tekeoğlu'nun doğum gününü kutlamak için kırsal Arslanlı Mahallesi'nde bulunan evine ekip otoları ve siren eşliğinde gitti. Eymen, polisleri ellerinde pastayla görünce şaşkınlık yaşadı. Pastanın mumlarını üfleyen Eymen'e polis ekibi, çeşitli hediyeler vererek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Polis olma hayali kurduğunu söyleyen Eymen, doğum günü kutlaması sonrası siren eşliğinde ekip otosuyla gezdirildi. Polisler, ameliyat sonrası Eymen'i tekrar ziyaret edeceklerini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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