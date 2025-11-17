Haberler

Polis 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Kaçarken 3 Araca Çarpıp Kaçtı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçarken 3 araca çarptı ve yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Kimliği belirlenen sürücü için yakalama çalışmaları sürüyor.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, polisten kaçarken 3 araca çarptı. Daha sonra aracı terk eden şüpheli, yaya olarak kaçtı. Kimliği belirlenen sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan trafik ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü 'dur' ihtara uymayarak hızla kaçmaya başladı. Kaçış sırasında tehlikeli şekilde şerit değiştiren ve çevre güvenliğini tehlikeye atan sürücü, kontrolden çıkarak 3 farklı araca çarptı. Mahalle içinde sokak aralarına giren otomobil, bir duvara çarparak durabildi. Araçtan inip kaçan sürücünün V.M.U. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, sürücüye 'dur ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

