POLİS DRONU UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

POLİS DRONU UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri drone ile yaptıkları çalışma sonucunda, dağlık alana ekili kenevir bitkileri ele geçirdi.

 - Güncelleme:

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri drone ile yaptıkları çalışma sonucunda, dağlık alana ekili kenevir bitkileri ele geçirdi. Öte yandan, polis ekiplerinin 1 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatını önlemek adına, ilçede yaptıkları çalışma kapsamında, dağlık alanlarda drone ile yaptıkları çalışma sonucu kenevir bitkileri ele geçirdi. Yaya olarak ulaşımın zor olduğu noktaya ekilen kenevir bitkilerini tespit eden polis ekipleri, N.C. isimli 1 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyete götürülen N.C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, ele geçirilen kenevir bitkileri yok edilmek üzere polis ekipleri tarafından sökülürken, ekiplerin Ödemiş ilçesinde drone ile sık sık denetim yaptığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kenevir Ödemiş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title