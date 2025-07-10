Polis, Dolandırıcılığın Kurbanı Olmak Üzere Olan Yaşlı Adamı Kurtardı

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Afyonkarahisar'da 72 yaşındaki H.D., telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmek üzereyken polis ekipleri tarafından kurtarıldı. 151 bin 260 lirayı dolandırıcılara göndermeye hazırlanan H.D.'nin mağduriyeti önlendi.

Afyonkarahisar'da polis, bir kişinin telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmesini engelledi.

Sürekli telefonla görüşen H.D'nin (72) evden aldığı altın ve paraları gören yakınları, İl Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulundu.

Bunun üzerine Uzun Çarşı ve Bankalar Caddesi çevresine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ihbardan 9 dakika sonra H.D'yi kuyumcular çarşısında elindeki 151 bin 260 lirayla buldu.

Parayı kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerin hesabına havale edeceğini belirten H.D'nin mağduriyeti önlendi.

Polis ekiplerinin H.D'nin dolandırılmasını önlemek için yürüttüğü çalışmalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi, telsiz konuşmalarına yansıdı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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