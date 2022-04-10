Polis çocuğu Fethiye Kaymakamı Balcı'dan Polis Haftası'nda duygulandıran konuşma

Fethiye Kaymakam Vekili Alper Balcı'nın, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşma, dinleyenleri duygulandırdı.

Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, polis çocuğu olduğunu ifade eden Balcı, sınır bölgesinde görev yaptığı süreçte başından geçen olayları anlattı.

"Polis çocuğu" diye bir kavram olduğunu ve özellikle doğuda terör bölgesinde görev yapan polis çocuklarının dayanışması içinde yaşadıklarını vurgulayan Balcı, şunları söyledi:

"Babam sayesinde 1987-1992 yılları arasında Siirt'te okudum. 1992-1997 arasında da Van'da okudum. Emniyet Teşkilatı Yönetmeliği'nde iki doğu yokken iki defa şark görevi yapan bir polis memurunun oğluyum ben. Zordur polis çocuğu olmak. Grup halinde okula gitmek terör bölgesinde. Hep beraber dayanışma içinde olmak doğuda. Polis çocukları birbirlerini kollarlar. Zordur polis eşi olmak. Annemden bilirim. Terör bölgesinde eşi görevdedir, komşusu görevdedir, polis çocuklarının hepsi hastadır. Hepsinin iğnesini annem yapar. Annem polis lojmanlarındaki tek hemşiredir. Yemek yiyemez çocuklarıyla. O kadar çok iğne talebi gelir ki annemin adı İğneci Şerife'ye çıkar. Zordur polis eşi olmak."

Polis olmanın zorluğunu en iyi polis aileleri ve çocuklarının bildiğini dile getiren Balcı, bugün şehitler sayesinde rahat nefes alıp verildiğini belirtti.

Balcı, konuşmasında geçmiş yıllarda birlikte çalıştığı ve şehit olan polislerin mesleklerine olan tutkusunu anlattı.

Türk polisinin teslim olmayacağını 15 Temmuz'da herkese gösterdiğini dile getiren Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk polisi şehitleriyle beraber yaşıyor arkadaşlar. Nasıl Ömer Halis Demir, Fethi Sekin ölüme bilerek gittiler. Bu arkadaşlar da gittiler. Bunlar da isimsiz kahramanlardı. Fethi Sekin, bir trafik polisi. Hiç beklemiyorsunuz değil mi? Yandan geçip gidebilirdi İzmir'deki adliyede. Geçmedi. Çekti silahını teröristlere. Bile bile ölüme gitti. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Atam Gazi Mustafa Kemal'in izinde olan Türk polisinin 177. yıl dönümünü kutluyorum. Gazilerimizi minnetle, şükranlarımı arz ediyorum."