Polis Bandosu'ndan Dünya Yaşlılar Günü Konseri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Polis Bandosu, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" etkinlikleri kapsamında huzurevinde konser verdi.

Üsküdar'daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Polis Bandosu sahne aldı.

Huzurevi sakinleri, Polis Bandosunun seslendirdiği türkü ve şarkılar eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikte polisler, huzurevi sakinlerine gül verdi.

Programda konuşan Prof. Dr. Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sevgi Kurt, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurt, Polis Bandosu ekibine de çiçek takdim etti.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Başkomiseri Safiye Selda Ertürk Kaçay ise "Kıymetli büyüklerimiz, emniyet teşkilatı her zaman yanınızda. Bundan önce de öyleydi, bundan sonra da öyle olacak." dedi.