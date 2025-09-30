Haberler

Polis Bandosu'ndan Dünya Yaşlılar Günü Konseri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında huzurevinde konser veren Polis Bandosu, sakinlere keyifli anlar yaşattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Polis Bandosu, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" etkinlikleri kapsamında huzurevinde konser verdi.

Üsküdar'daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Polis Bandosu sahne aldı.

Huzurevi sakinleri, Polis Bandosunun seslendirdiği türkü ve şarkılar eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikte polisler, huzurevi sakinlerine gül verdi.

Programda konuşan Prof. Dr. Fahrettin Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sevgi Kurt, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurt, Polis Bandosu ekibine de çiçek takdim etti.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Başkomiseri Safiye Selda Ertürk Kaçay ise "Kıymetli büyüklerimiz, emniyet teşkilatı her zaman yanınızda. Bundan önce de öyleydi, bundan sonra da öyle olacak." dedi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pişman oldular! Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı

Pişman oldular! Cagliari'den Semih kararı
Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın

Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.