Polis atlarına teneke ve davullu eğitim - Haberler

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polis grup amirliğindeki atlar, gürültülü ortamlarda sakinliklerini koruyabilmeleri için teneke ve davul eşliğinde eğitiliyor. Atlara, sahiller için de şezlong ve şemsiyeli parkurda eğitim veriliyor.

Toplumsal olaylara müdahale, sosyal ve kültürel etkinliklerde güvenlik önlemi, yaz sezonunda ise plajlarda devriye görevlerine katılan atlı polislerin eğitimine ara vermeden devam ediliyor. Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Çakırlar mevkisindeki Atlı Polis Birliği'nde görev yapan 8 personel ayrıca 6 görev atının eğitim ve bakımından sorumlu. Devriye görevi olmadığı her gün eğitim yapıldığını anlatan Antalya Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakkı Arslan, atların her türlü zor şarta göre eğitildiğini söyleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ailesiyle birlikte Hollanda'dan tatile gelen Nihal Yıldız da "Çok güzeller. Ben atları çok seviyorum. Çok hoşuma gitti, gurur verici" diye konuştu.