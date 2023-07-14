Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 3'ü polis, 4 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sivil polis aracıyla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü polis, 4 kişi yaralandı. Kaza, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi Ziraat Bahçesi Civarında meydana geldi. Dörtyol İlçe Emmiyet Müdürlüğü'ne ait sivil ekip aracı, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada; 3 Polis memuru, 1 sivil vatandaş olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.