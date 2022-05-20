Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı - Haberler

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Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Gökhan Keskinci - Güncel
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Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı

ADANA'da polis aracıyla otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i polis 4 kişi yaralandı.

ADANA'da polis aracıyla otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis ekibi, destek amaçlı bir olaya giderken Türker T. yönetimindeki 01 TT 554 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Araçta sıkışan polis memurunun durumu telsizle bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan polis memuru M.K. ile otomobildeki Türker T., Gazi Y. ve Hüseyin S., ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada ağır hasar alan polis aracı ve otomobil, yapılan incelemenin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

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