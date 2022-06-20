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Polis Akademisi Bandosu, Balıkesirli vatandaşlara konser verdi

AA - Miraç Kaya - Güncel
Polis Akademisi Bandosu, Balıkesirli vatandaşlara konser verdi

Balıkesir'de, Polis Akademisi Başkanlığı Bando Müzikaları Armoni Şube Müdürlüğü tarafından konser verildi.

Balıkesir'de, Polis Akademisi Başkanlığı Bando Müzikaları Armoni Şube Müdürlüğü tarafından konser verildi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, birçok şarkı seslendirildi.

Konserde, "Ankara'nın Bağları" ve "Nar Danesi" türkülerine eşlik eden genç yaşlı vatandaşlar, oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Oyunlara, yer yer polisler de katıldı.

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, düzenledikleri konserde çarşamba günü mezun olacak yeni polislerin mezuniyetlerini de kutladıklarını söyledi.

Balıkesirli vatandaşların güzel vakit geçirmeleri için konser verdiklerini ifade eden İnal, "Umut ediyorum amacımıza ulaşmışızdır, bize gönlünüzde yer açtığınız için her birinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Yener Teke de konserde güzel vakit geçirdiğini dile getirdi.

Ailesiyle birlikte konsere gelen Ecem Taguşer de etkinliği çok beğendiğini ve kendilerine de birkaç şarkının söyletildiğini kaydetti.

Etkinliğe, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ozan Serdar Bayer da katıldı.

AA / Miraç Kaya - Güncel

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