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Polis, 2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren anneyi arıyor

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Polis, 2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren anneyi arıyor

AYDIN'da Melisa S.'nin (23), oğlu S.T.'ye (2) sigara içirdiği görüntüler ortaya çıktı.

AYDIN (DHA) - AYDIN'da Melisa S.'nin (23), oğlu S.T.'ye (2) sigara içirdiği görüntüler ortaya çıktı. Polis, görüntüyle savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine çocuğuyla ortadan kaybolan Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Efeler ilçesinde yaşayan Melisa S., iddiaya göre, 'uyuşturucu kullanmak ve satmak' suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen, dini nikahla birlikte yaşadığı Serhat Taşlı'dan (28) olan oğluna, evine gelen 1'i kadın 2 arkadaşının yanında sigara içirdi. Melisa S.'nin arkadaşı, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi ardından da Taşlı'nın kız kardeşiyle paylaştı. Serhat Taşlı'nın kız kardeşi ise görüntülerle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, suç duyurusunda bulundu. Görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu kullandığı da öğrenilen Melisa S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ancak Melisa S., evinde bulunamadı. Çocuğunu da alarak ortadan kaybolan Melisa S.'nin sürekli adres değiştirdiği belirlendi. Polis, Melisa S.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Uyuşturucu, Sigara, Aydın, Polis, Güncel, Haberler

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