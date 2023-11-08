Polis 122 kilo skunk ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da narkotik polisinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan pikap, kovalama sonucu lastikleri tabancayla vurularak durduruldu. Durdurulan aracın içerisinden 122 kilo 300 gram skunk ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibinde olduğu pikabı durdurmak istedi. Pikap sürücüsü polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kilometrelerce süren kovalamanın ardından narkotik polisleri ve Çukurova devriye ekipleri aracın lastiklerine ateş ederek patlatıp durdurdu.

Araç sürücüsü Sedat G. ve yanında bulunan Celal D. olay yerinde gözaltına alındı. Pikap içerisinde yapılan aramada 122 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.

"Alkollüyüm diye kaçtım" dedi

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen pikap sürücüsünün ifadesinde, "Alkollü olduğum için kaçtım, alkollü olmazsam kaçmazdım" diye kendini savunduğu öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat G. ve Celal D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.