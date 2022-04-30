Polatlı ilçesi bu yıl 20 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bu yıl 20 bin turist ağırlanması hedefleniyor.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç, AA muhabirine, Kovid-19 salgını öncesi yıllık 30 bin civarında yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını söyledi.

Bu yıl ise 20 bin ziyaretçinin Polatlı'ya gelmesini beklediklerini dile getiren Koç, "Salgın sonrası turist sayısının artması için özellikle Ankara'da bulunan üniversite ve okulların bu alanları ziyaret etmesinin yanında alanda Milli Parklar Müdürlüğü ile koordineli planlanan etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Polatlı Belediyesi, Dağcılık Federasyonu, Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan Diriliş Yolu Yürüyüşü, Gordion Maratonu gibi farklı gruplara yönelik etkinliklerle ziyaretçi sayısı her geçen gün artmaktadır." dedi.

Günde üç ya da dört grup halinde ortalama 500 kişiyi Polatlı'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdirdiklerine işaret eden Koç, Sakarya Şehitliği, Sakarya Zaferi Anıtı, Duatepe Anıtı, Milli Mücadelede Türk Kadını ve Halide Edip Adıvar Müzesi, Sakarya Savaşı ve Türk Tarihi Müzesi ile Gordion'ın gezildiğini anlattı.

Haymana ilçesinin de dahil edileceği iki günlük konaklamalı turların daha verimli gerçekleştiğini belirten Koç, "İlk gün Polatlı programı tamamlandıktan sonra ikinci gün termal tesislerden de faydalanma imkanı olan Haymana'da Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan Şehitliği, Mangal Dağı Mevzileri ve Şehitliği, Eskikışla ve İkiztepeler Şehitliği ziyaret edilebilir. Böylece savunma hattının tamamı görülebilir." ifadesini kullandı.

Koç, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması yönündeki başvuru sürecinin sürdüğünü, listeye girmesi halinde önemli yabancı turist artışı yaşanabileceğini kaydetti.

Başkent Üniversitesi öğrencileri de Polatlı'da geziye katıldı.

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Erdoğan da Milli Mücadele'nin zor şartlarda gerçekleştiğini yerinde görmenin önemli olduğunu ifade etti.