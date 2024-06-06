Polatlı Halk Eğitimi Merkezi'nden Yıl Sonu Sergisi
Polatlı Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sergide kursiyerlerin bir yıllık çalışmaları sergilendi. Sergide resim ve giyim atölyesi kursiyerlerinin ürünleri yer aldı.
Polatlı Halk Eğitimi Merkezi tarafından, kursiyerlerin bir yıllık çalışmalarının yer aldığı sergi düzenlendi.
Halk eğitimi merkezinin bahçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen serginin açılışında halk oyunları kursiyerleri Artvin yöresi oyunları oynadı.
Giyim atölyesi kursiyerleri yıl boyunca hazırladıkları elbiseleri mini defileyle beğeniye sundu.
Sergide, resim ve giyim atölyesi kursiyerlerinin ürünleri yer aldı.
Polatlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Oğuz Bilge Soydemir, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılında açtıkları 697 kurstan 12 bin 374 kişinin yararlandığını söyledi.
Açılışa Kaymakam Murat Bulacak, Garnizon Komutanı Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tümgeneral Ahmet İbiş, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Haşim Avcı da katıldı.
Halk eğitimi merkezi yıl sonu sergisi 3 gün açık kalacak.