Polatlı'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Polatlı'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

AA - Ali Tuna - Güncel
Polatlı'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Ö.Y'nin Cumhuriyet Mahallesi ile kırsaldaki Poyraz Mahallesi'nde uyuşturucu maddesi yetiştirip sattığı ihbarı üzerine ilçe emniyet ve jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda özel yapılmış sera içerisinde ve balkonda bulunan saksılarda esrar elde etmek amacıyla yetiştirilen 20 kök kenevir bitkisi ile çeşitli kaplarda toplam 2 kilo 899 gram esrar ele geçirildi.

Üretimde kullanılan sera malzemelerine el konuldu.

Olayla ilgili Ö.Y. gözaltına alındı.

AA / Ali Tuna - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Uyuşturucu Polatlı Ankara Güncel Haberler

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