Polatlı'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Polatlı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları değerlendirilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.