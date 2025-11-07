Polatlı'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Tutuklama

Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları değerlendirilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin de arandığı bildirildi.