Polatlı'da Türk Sporunun Kahramanları Spor Festivali Düzenlendi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Türk Sporunun Kahramanları Spor Festivali" gerçekleştirildi.

Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Gökşen, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Haşim Avcı, siyasi partilerin ilçe başkanları, ilçede bulunan okulların öğretmen ve öğrencileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürü İmralı Kaloç, Türk milletinin geçmişten aldığı değerlerle her zaman dünyaya örnek olduğunu ve ders verdiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda gençleri diğer alanlarda olduğu gibi sporda da yetiştirmek istediklerini dile getirdi. Kaloç, şunları ifade etti:

"Tarih boyunca dünyada yüzümüzü ak etmiş milli sporcularımıza bir vefa göstermek ve aynı zamanda öğrencilerimizi teşvik etmek üzere Polatlı Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Türk Sporunun Kahramanları Spor Festivalini düzenliyoruz. Türk milleti kadim geçmişinden aldığı değerleri ile dünyaya her dönemde örnek olmuş yol göstermiş, gerektiğinde ders vermiş bir medeniyettir. Geçmişi kahramanlıklarla dolu bu milletin günümüzde dünya ülkeleri ile her alanda rekabet etmesi, ön saflarda olması ve yol göstermesi bizlere düşen en önemli görevdir. Bunun içindir ki toplumun her kesimi kendi üzerine düşen görev, ödev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeli ve emaneti gelecek nesillere gururla devretmelidir."