Polatlı'da Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ankara'nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın kamyona çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Eskişehir yolu Polatlı istikametinde meydana geldi. Askeriyenin kantininde çalıştıkları öğrenilen 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, İ.Y. yönetimindeki balya yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Aleyna K. (20) ve Havva Nur D. (19) olay yerinde hayatını kaybederken, henüz kimliği belirlenemeyen sürücü ise ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, ölen 2 kişinin de cenazeleri olay yerindeki işlemlerin ardından hastane morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

