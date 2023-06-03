Polatlı'da trafik kazası: 4 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı-Ayaş kara yolu Kara Mustafa Caddesi'nde meydana geldi. Ali T. idaresindeki 06 RBH 30 plakalı otomobile, Necmettin Erbakan Caddesi üzerinden gelen Murat Y. idaresindeki 06 ZBF 44 plakalı otomobil çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili incelemeler gerçekleştirdi. - ANKARA