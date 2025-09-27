Haberler

Polatlı'da Pazarcılar Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polatlı'daki pazar yerinde tezgahların yan yana kurulması nedeniyle çıkan tartışmada bir pazarcı pompalı tüfekle ateş açarak başka bir pazarcıyı ağır yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, pazar yerinde esnaflar arasında tezgahların yan yana kurulması nedeniyle çıkan ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, geçen perşembe günü akşam saatlerinde Polatlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Perpa Pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcı K.H. ve Mustafa Y. arasında tezgahların yan yana kurulması nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine K.H., yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Mustafa Y.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Mustafa Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin hastaneye kaldırıldı. K.H. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Mustafa Y.'nin kolundan yaralandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kısa süreli tartışmanın ardından K.H.'nın pompalı tüfekle ateş etme anları yer aldı. Ayrıca olayın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntülerde de panik anları yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
MasterChef'te Mehmet Şef'in üzerine yürüyen Çağatay'ın akıbeti belli oldu

Mehmet Şef'i dövmeye kalkan yarışmacının akıbeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.