Haberler

Polatlı'da Pazar Yerinde Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Polatlı'da Pazar Yerinde Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki pazar yerinde esnaflar arasında tezgahların yan yana kurulması nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi ağır yaralandı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, pazar yerinde esnaflar arasında tezgahların yan yana kurulması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Polatlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Perpa Pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcı K.H. ve Mustafa Y. arasında tezgahların yan yana kurulması nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine K.H., yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Mustafa Y.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Mustafa Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin hastaneye kaldırıldı. K.H. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim

Trump'tan Batı Şeria çıkışı: İzin vermeyeceğim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.