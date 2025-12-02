Haberler

Polatlı'da Otomobil ve TIR Çarpıştı: Medikal Estetik Doktoru Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
ANKARA'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kazada medikal estetik doktoru Zülfü Akşit yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Polatlı-Konya kara yolunda meydana geldi. Konya yönüne giden otomobil ve karşı yöndeki TIR'ın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan medikal estetik doktoru Zülfü Akşit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
