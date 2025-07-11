Polatlı'da Minibüs Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Polatlı'da Minibüs Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Köpük, bir minibüsün çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Mustafa Köpük, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hayatını kaybetti.

Kaza, İstiklal Mahallesi'nden geçen Ankara - Eskişehir E-90 karayolu üzerinde meydana geldi. Polatlı istikametine seyir halinde olan S.Ü. idaresindeki 34 EVL 092 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Köpük'e çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mustafa Köpük'ün ağır yaralandığı tespit edildi. Olay yerindeki yapılan müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Köpük, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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