Polatlı'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 4 Yaralı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Babayakup Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 37 ABA 264 plakalı otomobil ile 06 EEN 12 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Semiye Çarıkçı'nın (32) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 2'si ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.