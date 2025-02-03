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Polatlı'da Genç Kızı Darbeden Şüpheli Tutuklandı

Polatlı'da Genç Kızı Darbeden Şüpheli Tutuklandı
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde genç kızı darbedip köpeğini tekmeleyen 21 yaşındaki şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Olay sonrası sağlık durumu iyi olan genç kız hastaneye sevk edildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde genç kızı darbedip köpeğini tekmeleyen şüpheli tutuklandı.

Ankara Valiliği, Cumhuriyet Mahallesi'nde dün saat 22.40 sıralarında genç kızın darbedilip köpeğinin tekmelendiği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, olaya ilişkin ihbar alınması üzerine derhal tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Darbedilen genç kızın 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye sevk edildiği, ilk muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalanmış, şüpheli ile mağdurun arkadaş ve yapılan ölçümlerde alkollü oldukları belirlenmiştir. Şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilmiş olup konuyla ilgili soruşturma sürdürülmektedir."

Öte yandan, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan şüpheli A.A. (21), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel
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