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Polatlı'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü ve Basın Açıklaması Yapıldı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, İsrail'in 10 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek yürüyüşü ve basın açıklaması yapıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, İsrail'in 10 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek yürüyüşü ve basın açıklaması yapıldı.

Polatlı Kaymakamlığı önünde toplanan AK Parti İlçe Başkanı İlhami Teke ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar, Atatürk Caddesi'nden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

"Adım atmayı bilmeyen bebekler şehadete yürüdü", "Bütün çocukları öldürseniz de bir Musa hayatta kalacak", "İsrail sivilleri hedef alıyor" yazılı dövizler taşıyan grup, yürüyüş sırasında Filistin ve Gazze'ye destek, İsrail'i protesto içerikli sloganlar attı.

Etkinliği düzenleyen komite adına basın açıklamasını Polatlı Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı (PEKDAV) Başkanı Aşır Korkmaz yaptı.

İsrail'in kurulmasıyla Filistinlilerin yaşadığı zulmü hatırlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Filistin sadece Filistinlilerin sorunu değildir. Filistin tüm dünya halkları için insan hakları, vicdanlı bir insan olabilme sorunudur. Filistin, Orta Doğu'ya komşu olması, siyonist Yahudi zihninin uydurduğu Arz-ı Mev'ud içinde bulunması sebebiyle Türkiye için var olma sorunudur. Filistin, Müslüman olduğunu iddia eden her iman sahibi için bir iman sorunudur."

Etkinlik, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin'de şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim okunması ve Polatlı Müftüsü Selami Bayrakçi tarafından dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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