Polatlı'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" anlatıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Polatlı Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen eğitimde, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anne ve anne adaylarını bilgilendirdi.

Eğitimde, görevliler tarafından, çocuklarda madde bağımlılığının başlangıç belirtileri, ailelerin bağımlılık riskine karşı alabilecekleri önleyici tedbirler, şüpheli durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatıldı.

Katılımcılara, güvenli ihbar mekanizmaları hakkında bilgi verildi.

Toplantının, ailelerde farkındalığı artırarak uyuşturucuyla mücadeleye destek sağlamasının hedeflendiği bildirildi.