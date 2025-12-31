Haberler

Buzlanan yolda otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı kaza kamerada

Güncelleme:
Ankara'nın Polatlı ilçesinde buzlanan yolda otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu yara alan olmadı, ancak araçlarda hasar meydana geldi. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde buzlanan yolda otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 gün önce gece saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarptı. Kaza, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

