Polatlı'da Büyük Zafer Yürüyüşü düzenlendi

Sakarya Zaferi'nin 102. yıl dönümü kutlamaları, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilen "Büyük Zafer Yürüyüşü Açılış Korteji ve Ahmet Şafak Konseri" ile başladı.

Fatih Mahallesi Dede Korkut Mahalle Konağı'ndan başlayan yürüyüş, Ankara Mamak Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri, çeşitli ülkelerin halk oyunları ekipleri ile vatandaşların katıldığı yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüş sonunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mehteran ve çeşitli ülkelerin halk oyunları gösterilerinin ardından sanatçı Ahmet Şafak konser verdi.

Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kuruluşunda büyük öneme sahip olan Sakarya Zaferinin 102'inci yıldönümünü büyük coşkuyla kutladıklarını belirterek başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri hürmetle andıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Yıldızkaya ise Polatlı'nın her karesinin şehit kanlarıyla sulanan mukaddes topraklar olduğunu, bunun kıvancını yaşadıklarını dile getirdi.

Polatlı'nın Sakarya Zaferi ve antik Gordion kenti gibi iki önemli tarihi değerinin tanıtılması için son 10 yılda önemli çalışmalar yürüttüklerini ve marka şehir olmak için önemli yol aldıklarını anlatan Yıldızkaya, "Bu ayın 20'si gibi Polatlı'mız için çok tarihi bir an olacak. UNESCO'nun Dünya Mirası Asıl Listesi'ne Gordion inşallah girecek. Listeye girdiğinde artık Polatlı'yı Türkiye değil dünya tanımış olacak." dedi.

Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 102. yıl dönümü kutlamaları, 13 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.