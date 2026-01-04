Haberler

Ankara'da böcek ilacından etkilendikleri iddiasıyla 7 kişi tedavi altına alındı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, böcek ilacından etkilendiği iddia edilen 7 kişi tedavi altına alındı. Aile üyeleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu ve hastaneye kaldırıldı. Üç kişi ileri tedavi için başka bir hastaneye sevk edildi.

Yeni Mahalle Ermiş Sokak'ta yaşayan Z.Ş. (1), H.Ş. (17), E.Ş. (27), V.İ. (43), M.Ş. (7), A.Ş. (29) ve H.Ş. (11) 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile fertlerinden 3'ü ileri tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

