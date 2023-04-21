Polatlı'da bayramlaşma programı düzenlendi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programa, Kaymakam Murat Bulacak, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Jandarma Komutanı Erkan Çınar, siyasi partilerin ilçe başkanları ve üyeleri, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Bulacak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden 4 binin üzerinde afetzedenin ilçede misafir edildiğini belirterek, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getiren Polatlı halkına teşekkür etti.

Bulacak, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkanı Yıldızkaya, asrın büyük felaketinden mağdur olarak ilçeye gelenler olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattıklarını söyledi.

Yıldızkaya, devlet ve milletin yaraları sardığını dile getirerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Protokol üyeleri, daha sonra Esentepe Polis Merkezi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Duatepe Devlet Hastanesini ziyaret etti.