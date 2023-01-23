Polateli-Şahinbey OSB'nin 1. Etap Altyapı İnşaat Sözleşmesi imzalandı

Polateli- Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nin 1. Etap Altyapı İnşaat Sözleşmesi, Kilis Valisi Recep Soytürk ve yüklenici firma arasında imzalandı.

Kilis Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Soytürk, Polateli-Şahinbey OSB için önemli bir safhaya geldiklerini ve altyapı ihalesini imzaladıklarını söyledi.

Yaklaşık 6 milyon 500 metrekare olan alanın yarısının tahsisli durumda olduğunu belirten Soytürk, "Özel İdare olarak anayolu açalım istedik. Tabelalar koyduk, hizmet binamızın ihalesini yaptık. Birkaç ay içerisinde hizmet binamız orada inşallah hazır olacak. Onun dışında tahsisi alan yatırımcılar için elektriği getirdik. Orada inşaata başlamak isteyenler için elektriği hazır hale getirmiş olduk." dedi.

Bir firmanın hızlıca projesini hazırlayarak inşaata başlayacağını dile getiren Soytürk, şöyle konuştu:

"Bugün de altyapısının en önemli kısmı hem elektriğin hem telekom hem de elektrik sisteminin geçeceği sisteminin yapılması ve yollarının açılmasıyla ilgili önemli bir ihaleyi yaptık. Katılım oranı oldukça yüksekti. İyi de bir fiyat kırımına bu ihaleyi yapmış olduk. Firmamız orayı en kısa zamanda bitirecektir inşallah. Bunun üzerine de yapacağımız yol ihalesini yapmış olacağız."

Soytürk, OSB'nin doğal gaz ve su ihtiyacı için çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Kilis ve Gaziantep için önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Soytürk, "Yaklaşık 75 bin kişinin çalışacağını varsayıyoruz. Bir taraftan da genişleme alanlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Özel İdarenin bölgedeki yeriyle ilgili bir çalışmamız var. Satın alma yöntemiyle Polateli-Şahinbey OSB'nin hemen sınırındaki yaklaşık 880 bin metrekarelik bir alanı genişletme alanına koyacak. Ayrıca 3,5 milyon metrekarelik bir başka alanımız daha var. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Soytürk, para konusunda sıkıntılarının olmadığını, çalışmaları sözleşme süresi 2 yıldan önce bitirmeyi planladıklarını kaydetti.