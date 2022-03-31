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Polateli'nde kurulan halk pazarının açılışı yapıldı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Polateli'nde kurulan halk pazarının açılışı yapıldı

Polateli ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle ilk kez halk pazarı kuruldu.

Polateli ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle ilk kez halk pazarı kuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kurulan halk pazarının yoğun katılımla açıldığı belirtildi.

Kaymakam Semih Doğanoğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, pazarın Polateli'ne hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlçe Müftüsü Hasan Fındık'ın okuduğu duanın ardından halk pazarının açılışı yapıldı.

Programa, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Albay Hakan Fırat, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Polateli'nde kurulan halk pazarının açılışı yapıldı

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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