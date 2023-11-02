Polat çiftinin lüks araçları sergilendi

Polat çiftine yapılan operasyonun ardından, çekicilere yüklenerek götürülen çiftin ev ve iş yerlerindeki 13 araç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Sergilenen araçlar arasından en çok dikkat çekenler ise Engin Polat'ın Dilan Polat'a doğum gününde aldığı Ferrari ile Engin Polat'a ait G kasa Mercedes oldu. Sergi sırasında operasyon görüntüleri emniyet bahçesindeki led ekranda yayınlandı.

Polat çiftine yapılan operasyonun ardından, çekicilere yüklenerek götürülen çiftin ev ve iş yerlerindeki 13 araç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Sergilenen araçlar arasından en çok dikkat çekenler ise Engin Polat'ın Dilan Polat'a doğum gününde aldığı Ferrari ile Engin Polat'a ait G kasa Mercedes oldu. Sergi sırasında operasyon görüntüleri emniyet bahçesindeki led ekranda yayınlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, lüks hayatlarıyla dikkat çeken Engin Polat ve Dilan Polat'la ilgili Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlattı. MASAK tarafından da haklarında rapor hazırlanan Polat çiftinin hesaplarında 200 milyon liralık şüpheli para tespit edildi. Raporun ardından Polat çiftine ve şirketlerine ait 24 araca el konuldu.

El konulan araçlardan 13 tanesi bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Araçlar arasından en çok dikkat çeken ise Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'a doğum gününde aldığı Ferrari ile G kasa Mercedes oldu.