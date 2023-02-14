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Polat çifti, 203 saat sonra 7 katlı binanın enkazından kurtarıldı (2)

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Polat çifti, 203 saat sonra 7 katlı binanın enkazından kurtarıldı (2)

EKİPLERİN ELLERİYLE KAZDIKLARI ENKAZDAN YÜRÜYEREK ÇIKTILARKahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan, Karaman Mahallesi'ndeki 7 katlı Aktaş Apartmanı'nın enkazından BAKUT ekibi tarafından 203 saat sonra kurtarılan Polat çiftinin, kurtarılma anına ilişkin...

EKİPLERİN ELLERİYLE KAZDIKLARI ENKAZDAN YÜRÜYEREK ÇIKTILAR

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan, Karaman Mahallesi'ndeki 7 katlı Aktaş Apartmanı'nın enkazından BAKUT ekibi tarafından 203 saat sonra kurtarılan Polat çiftinin, kurtarılma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kurtarma ekibi tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüde, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Bursa'dan Kahramanmaraş'a giden BAKUT ekibinin, binanın enkazında ses duyduktan sonra başlattıkları çalışma görülüyor. Görüntüde Polat çiftinin, BAKUT ekibinin elleriyle kazdıkları enkazda oluşturulan yaşam koridorundan yürüyerek çıktığı anlar da yer aldı. Enkazdan önce Muharrem Polat çıkarken, hemen arkasından da eşi Hidayet Polat geldi. Polat çifti ekipler tarafından alkışlarla karşılandı. Muharrem Polat gözyaşları içerisinde 'Çok şükür Allah'ım' diyerek, 9 gün sonra enkazdan kurtulmanın mutluluğunu yaşadı.

Esra TÜRKER/ BURSA,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Karaman Bursa Güncel Haberler

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