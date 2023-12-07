"Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu", 8 ülkeden 33 şairi İstanbullularla bir araya getirdi.

İMetrohan'daki açılış öncesi AA muhabirine açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanı Tolga Volkan Aslan, çok heyecan verici bir etkinlik olduğunu söyledi.

Aslan, 100. yıl projeleri hazırlıkları esnasında, İBB'nin 32 yıl önce düzenlediği poesium şiir forumu etkinliğine rastladıklarını belirterek, "Sonra bununla ilgili yayınlanmış kitapları, o dönemin şiir poesiumunun etkisini, tartışmaları ve eleştirileri bütünüyle inceleme fırsatımız oldu. Çünkü Cumhuriyet'in yüzüncü yılı, bizim bazen unuttuğumuz, bazen bir kez daha tekrar etmediğimiz ama hem uluslararası anlamda hem de Türkiye'de ses getirebilecek farklı disiplinlerin etkinliklerine de ayırdığımız bir yüzyıldı." dedi.

Cumhuriyetin 100. yılında 100 etkinlik parolasıyla hareket ettiklerini, çeşitli forumlar, festivaller ve etkinliklerle hızlıca bir giriş yapmayı düşündüklerini aktaran Aslan, "Poesiumun bizim için şöyle bir özel tarafı var; Türkiye'de şiir dünyası, söz dünyası çok önemli çünkü Türkiye bir söz ülkesi. Edebi eserleriyle şiirleriyle müthiş bir altyapısı, derinliği olan bir ülke." şeklinde konuştu.

"İstanbul bir şair kenti"

Aslan, İstanbul'un parlayan bir yıldız olduğunu belirterek, "İstanbul bir şair kenti, şairlerin kenti ve bu kentin doğasında şiir var aslında." ifadesini kullandı.

Şiir forumunda usta şairleri ağırlayacaklarını kaydeden Aslan, şunları kaydetti:

"Bu festival programında ağırlayamadıklarımız da var, 32 yıl önce bir, şimdi ikinci dememizin nedeni, uzun yıllar devam edecek bir şiir geleneğinin başlangıcını yapmak. Yapmış olanlardan bayrağı teslim alıp, ikiden sonrasını devam ettirmek de bizim görevimiz olsun diye büyük bir heyecanla başlıyoruz."

Etkinliğin Metrohan'da yapılacağını, ulaşım açısından avantajlı olduğu için tek bir merkez belirlediklerini aktaran Aslan, "Dört gün burada olacağız, 33 şairimiz programda yer alacak. Türkiye ile birlikte 8 ülke temsil edilecek şiir forumunda. Tartışmalar, şiir okumaları, konserler olacak. Tüm İstanbulluları bir an önce buraya poesiuma bekliyoruz. Heyecanlıyız, heyecanımıza herkesi ortak etmek istiyoruz." diye konuştu.

Açılışa katılan şairler Haydar Ergülen, Gökçenur Ç. ve Gülseli İnal bugünün şiir anlayışına ve foruma ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla İBB Kültür Daire Başkanlığı organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, 10 Aralık'a kadar devam edecek.

Türkiye, ABD, Hindistan, İran, İspanya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan'dan şairlerin katılacağı şair buluşmasında "Dünya Yoldayken Şiir Nereye", "Cumhuriyetin 100 Yıllık Şiiri", "2000 Sonrası Şiir, Fanzin, Yapay Zeka, Şiirin Geleceği", "Şiirde Feminist Dalga" ve "Şiirde Yeni Olanaklar" konulu oturumlar, şair söyleşileri ve şiir okumaları gerçekleştirilecek.