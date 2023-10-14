PODA Özgür Ofisler: Modern Çalışma Alanı Konsepti

PODA Özgür Ofisler, modern çalışma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmış, halka açık ve gizliliği ön planda tutan bir çalışma alanı konsepti. Bu yenilikçi ofisler, 1,4 metrekarelik alanlar sunarak kullanıcılara verimli bir çalışma deneyimi sunuyor. İşte PODA Özgür Ofisler hakkında merak edilenler.

PODA Özgür Ofisler, modern çalışma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmış, halka açık ve gizliliği ön planda tutan bir çalışma alanı konsepti. Bu yenilikçi ofisler, 1,4 metrekarelik alanlar sunarak kullanıcılara verimli bir çalışma deneyimi sunuyor. İşte PODA Özgür Ofisler hakkında merak edilenler.

Özgürce çalışmak isteyenlere! PODA nedir?

PODA Özgür Ofis, hızlı ve güvenilir bir internet bağlantısıyla donatılmış. Kullanıcılar, 4.5G hızında Poda internet bağlantısı sayesinde kesintisiz bir çalışma deneyimi yaşıyor. Ayrıca, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış çalışma masası ve rahat bir sandalye sağlıyor.

Bu ofisler, temizlik ve hijyen konularına da büyük önem veriyor. Her kullanım sonrasında UV-C teknolojisi kullanılarak kabin içindeki hava sterilize edilir, böylece kullanıcılar hijyenik bir çalışma ortamına sahip oluyor. Ayrıca, klimalı ve sessiz bir atmosferde çalışma imkanı sunuluyor.

PODA Özgür Ofislerin iki temel çeşidi mevcut. Birincisi, "PODA Kabin", ses izolasyonu, kişiye özel internet erişimi, havalandırma, UV-C ile sterilizasyon, ofis standardında masa ve çalışma koltuğu gibi özellikler sunuyor. İkincisi ise "PODA Platform", bu platform üzerinden ofis seçimi, rezervasyon sistemi, kredi kartı ile ödeme gibi kolaylıklar sağlanıyor ve çeşitli kampanyalar sunuluyor.

PODA Özgür Ofislerin popülerliği her geçen gün artıyor. PODA Platform, 127 bin mobil uygulama indirmesi, 10,5 bin üye ve 11,5 bin kullanım adedine ulaştı. Ayrıca, 27 kabin ve 13 kurulu kabin ile 9 farklı lokasyonda hizmet veriyor. PODA Kabin lokasyonları arasında Emaar Square AVM, Akasya AVM, 42 Maslak, Kanyon AVM, Zorlu Center AVM, Trump AVM, Gloria Jean's Coffee-Cennet, Esenboğa Havalimanı ve CoBodrum gibi çeşitli seçenekler bulunuyor.

PODA Özgür Ofisler, modern iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verirken aynı zamanda kullanıcılarına konforlu ve verimli bir çalışma alanı sunmayı hedefliyor.