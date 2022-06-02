POCO F4 GT PUBG Mobile testi! - Haberler

POCO'nun en yeni ve en güçlü telefonu POCO F4 GT PUBG Mobile testi nasıl sonuçlandı? İşte telefonun sınırlarını zorladığımız ve oyunların genelini test ettiğimiz sevilen videomuz sizlerle.

POCO F4 GT PUBG Mobile testi!

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F4 GT'nin 6.67 inçlik AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı sunan 10 bitlik bir panel. Yani 1 milyardan fazla renk gösterme kapasitesine sahip olan bu ekran, DisplayMate tarafından yapılan testlerde A+ skorunu almayı başardı. 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı ile mobil oyunlarda rakiplerinize karşı büyük avantajlar elde etmenizi sağlayan ekran, yüksek frekanslı PWM karartma özelliğine sahip.

POCO F4 GT Türkiye fiyatı ise 16.999 TL olarak açıklandı. Satın almak isteyenler için çeşitli hediyeler ile birlikte yukarıdaki linkten satın alabilirsiniz.

120W hızlı şarj desteği (HyperCharge) ile şimdiye kadarki en hızlı şarjlı Poco telefon olan F4 GT, 4700 mAh bataryaya sahip. Bu batarya ihtiyaç duyulması halinde 17 dakikada 0'dan tam şarja ulaşabiliyor. Oyun oynarken şarja devam etmeyi sağlayan bir seçenekte bulunuyor, daha az ısı üretiyor ve 27 dakikalık tam şarj süresi ile yine rakip telefonlara kıyasla çok hızlı şarj sunuyor.

Yatay kullanımda rahat şarj için açılı bir USB-C kablosu ile gelen telefonun, arkasında f/1.9 diyaframa sahip olan 64 Megapiksel Sony IMX686 ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 120 derece görüş açısı ve f/2.2 diyafram sunan 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro sensör eşlik ediyor.

Titreşimlerden dolayı oluşacak bozulmaları minimuma indirmek için bir titreşim sensörü de kamera bölümüde yer alırken, ön tarafta 20 Megapiksel çözünürlük sunan Sony IMX596 bizleri karşılıyor.

Poco F4 GT'nin arka tarafında bildirimler, pil şarj durumu ve oyunlarda ortaya çıkacak çeşitli görsel şölenler için RGB aydınlatma bulunuyor. Poco cihazı satın alanlara ilk 6 ay içerisinde ücretsiz bir ekran değişim imkanı sunuyor.

Oyun için manyetik açılır tetikleyicilere, özel titreşim motoruna ve yan tarafta parmak izi tarayıcısına sahip olan telefon, 5G'nin yanı sıra Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2'yi destekliyor. Dolby Atmos sertifikasına sahip olan telefon, sürükleyici bir oyun deneyimi için dört hoparlöre ev sahipliği yapıyor.

POCO F4 GT teknik özellikleri

Boyut – Ağırlık162.5 x 76.7 x 8.5 mm – 210 gramEkran6.67 inç – 2400 x 1080 piksel, 120 Hz yenileme hızı, 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı, DCI-P3 renk gamutu, 800 nit parlaklıkİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Adreno 730 GPURAM ve Depolama8 GB RAM + 128 GB veya 12 GB RAM + 256 GB (LPDDR5 RAM – UFS 3.1)Batarya4,700 mAh – 120W hızlı şarjGüvenlikParmak izi okuyucu, Yapay zeka tabanlı yüz kilidiArka Kamera64 MP Sony IMX686 f/1.9 ana kamera, 8 MP f/2.2 120 derece ultra geniş açılı, 2 MP f/2.4 makro kameraÖn Kamera20 MP f/2.4, Sony IMX596PortlarUSB Type-CSesDört simetrik hoparlör – Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless sertifikalarıBağlantılar5G (SA+NSA) – Wi-Fi 6E (2.4GHz/5GHz/6GHz) – Bluetooth 5.2 – NFCYazılımMIUI 13 arayüzü ve Android 12 işletim sistemi

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