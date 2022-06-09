POCO F4 GT inceleme! - Haberler

POCO F4 GT modelini ülkemizdeki kullanıcıların beğenisine sundu. ShiftDelete.Net YouTube kanalında gerçekleştirdiğimiz POCO F4 GT lansmanı ile beraber yeni oyun telefonunun merak edilen detayları ve Türkiye fiyatını lansman fiyatlarını sizlerle paylaşmıştık. Bugün ise POCO F4 GT inceleme videosu ile karşınızdayız.

POCO F4 GT inceleme!

F4 GT'nin 6.67 inçlik AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı sunan 10 bitlik bir panel. Yani 1 milyardan fazla renk gösterme kapasitesine sahip olan bu ekran, DisplayMate tarafından yapılan testlerde A+ skorunu almayı başardı. 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı ile mobil oyunlarda rakiplerinize karşı büyük avantajlar elde etmenizi sağlayan ekran, yüksek frekanslı PWM karartma özelliğine sahip.

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POCO F4 GT Türkiye fiyatı ise 16.999 TL olarak açıklandı. Satın almak isteyenler için çeşitli hediyeler ile birlikte yukarıdaki linkten satın alabilirsiniz.

120W hızlı şarj desteği (HyperCharge) ile şimdiye kadarki en hızlı şarjlı POCO telefon olan F4 GT, 4700 mAh bataryaya sahip. Bu batarya ihtiyaç duyulması halinde 17 dakikada 0'dan tam şarja ulaşabiliyor. Oyun oynarken şarja devam etmeyi sağlayan bir seçenekte bulunuyor, daha az ısı üretiyor ve 27 dakikalık tam şarj süresi ile yine rakip telefonlara kıyasla çok hızlı şarj sunuyor.

POCO F4 GT teknik özellikleri