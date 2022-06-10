POCO'dan merakla beklenen model için kötü haber! - Haberler

Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, akıllı telefon pazarındaki aktifliğini artırdı. Birkaç gün sonra bütçe dostu C40'ı vitrine çıkarmaya hazırlanan şirket, diğer taraftan Redmi K40S'in yeniden markalanmış bir versiyonu olan POCO F4 için de çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak şirketin piyasaya sürmek için gün saydığı modellerden F4 Pro 5G ile ilgili kötü haber geldi.

POCO F4 Pro 5G iptal mi edildi?

Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeniden markalanma olayı bir hayli meşhur. Örneğin Çin'de Redmi adı altında çıkan bir model, küresel pazarlara POCO ismiyle gelebiliyor. Xiaomiui'ye göre bu cihazlardan birisi de Redmi K50 Pro'nun yeniden markalanan versiyonu POCO F4 Pro 5G olacaktı.

Redmi ve POCO'nun çatı şirketi Xiaomi, yakın zamana kadar Mediatek Dimensity 9000 yonga setinden güç alan, 2K AMOLED panele sahip ve Dolby Vision desteği de bulunan POCO F4 Pro 5G üzerinde çalışıyordu. Ancak son ortaya çıkan bilgilere göre şirket, bilinmeyen bir nedenden dolayı akıllı telefonu rafa kaldırmaya karar verdi.

Sızıntılar bir kez daha doğru çıktı: İşte POCO F4!

Söylentiler doğruysa, söz konusu cihaz çıkış yapmayacak. Kullanıcıların burada Redmi K40S'in daha önce canlı görüntüsü ortaya çıkan POCO F4 ile yetinmesi gerekecek. Akıllı telefonda orta-üst modellerde sıkça kullanılan Qualcomm Snapdragon 870 yonga seti mevcut olacak. Aynı zamanda temel varyantı 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla gelecek. Son olarak tanıtım tarihiyle ilgili şimdilik herhangi bir detay yok.

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