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PMYO Giriş Sınavı Soruşturmasında 8 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

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Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) Giriş Sınavı sorularının FETÖ mensupları tarafından sızdırılmasıyla ilgili soruşturmada, 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 6 ilde sınav sorularını alan ve dağıtımını sağlayan zanlılar hakkında operasyon devam ediyor.

Polis Meslek Yüksek Okulları ( Pmyo ) Giriş Sınavı sorularının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, PMYO sınavlarında, FETÖ tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara merkezli 6 ilde sınav sorularını alarak polis olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonu sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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