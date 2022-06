PlayStation Plus Temmuz oyunları sızdırıldı!

Ülkemizde oyun fiyatlarının 1000 lira seviyelerini geride bıraktığı bu dönemde, birçok kişi oyun fiyatları nedeniyle konsol almaktan vazgeçiyor. Ancak abonelik sisteminin hızla yayıldığı oyun dünyasında, GeForce Now gibi bulut oyun servislerin yanı sıra konsol üreticileri içeriğin her ay değiştiği kendi abonelik hizmetlerini oyunculara sunuyor. Bunlardan birisi de, oldukça popüler olan PlayStation Plus.

Kısa bir süre önce yenilenen ve ülkemizde 40 TL'den başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunulan PS Plus servisinin önümüzdeki ay oyunculara ücretsiz olarak sunacağı oyunlar sızdırıldı. PlayStation Plus Temmuz 2022 oyunlarına baktığımızda üç oyunun toplam değerinin 900 TL'yi aştığını görüyoruz.

ps plus türkiye

PlayStation Plus Temmuz 2022 oyunları ortaya çıktı

Dealabs üzerinde billbil-kun adlı kullanıcı tarafından paylaşılan postere göre, önümüzdeki ay ücretsiz hale gelecek olan yapımlar şu şekilde;

Crash Bandicoot 4: It's About Time

The Dark Pictures: Man of Medan

Arcadegeddon

Toys for Bob tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan bir platform oyunu olan Crash Bandicoot 4, 16 Eylül 2020'de piyasaya sürüldü. Man of Medan ise Supermassive Games tarafından geliştirilen ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan bir hayatta kalma – korku oyunu.

Oyunlardan ikisi hem PS 4 hem de PS 5 için kullanılabilir olacak. The Dark Pictures: Man of Medan'a ise sadece PlayStation 4 sahipleri erişim sağlayabilecek. Billbil-kun takma adına sahip olan bu kullanıcı birçok kez Sony'den önce oyunların duyurusunu gerçekleştirdi ve bugüne kadar hiç yanılmadı.

Bu nedenle PS Plus Temmuz oyunlarının bu üç yapım olacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Peki siz PS Plus Temmuz oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Shiftdelete / Güncel